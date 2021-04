Amazonas, descuidado, espera passivamente a 3a onda de Covid 19

Casos de Covid 19 no Amazonas foram reduzidos drasticamente nos últimos meses, mas há um preocupante registro da doença entre os jovens, o que é uma novidade. Mais expostos, até por opção, sofrem as consequências de riscos assumidos. Sempre houve o entendimento de que eles eram resistentes ao coronavírus, mas serviam como hospedeiros e transmitiam para os mais velhos. Essa curva está se invertendo. A balada da noite se transformou em tragédia doméstica. Na volta para casa, contaminam a família, os amigos, os vizinhos.

O Amazonas tem um governo estranho, para dizer o mínimo, movido a achismo. Como no auge da pandemia morriam 100 pessoas por dia, o fato de a média de mortes ter caído para 17, agora as autoridades relaxaram. E em um momento ainda delicado, com os números assustando: 830 casos de infecção por Covid 19 registrados somente nesta sexta-feira, com a previsão sombria de o Amazonas fechar o ano com 600 mil infectados.

Se o número de mortes for controlado no patamar atual, até o final de dezembro terão morrido mais 4.641 amazonenses, considerando mortes diárias por Covid. No caso de 24 hrs, a metade, ou 2.320 pessoas. Isso numa estimativa otimista, de controle da epidemia, o que parece improvável diante da liberação geral de atividades não essenciais, com balneários lotados, bares fazendo a festa e estimulando a transmissão do vírus em cadeia.

Não é nada tranquilizador saber que há 730 pacientes com Covid internados na rede pública e privada, dos quais 385 em UTI.

O governo do Estado diz que acompanha outras 38.814 pessoas com Covid, mas esse acompanhamento é falho ou não existe.

O fato é que não se pode contar com o amanhã, nem fazer planos, nem sonhar com dias melhores enquanto a pandemia não foi debelada.

E com esse "vão para a rua, bebam, tomem banho de Sol nas praias abertas, comam e conversem nos ""restaurantes", sonhar ficou quase proibitivo.