As alianças em torno do senador Eduardo Braga no 2o turno

O senador Eduardo Braga (MDB) está formando alianças para o que ele considera uma guerra de aniquilação do inimigo. Carol, a candidata derrotada do PDT, já cedeu aos encantos do senador. Falta Ricardo Nicolau e Amazonino Mendes. Braga sempre encarou o processo eleitoral com a lógica da aniquilação. É ganhar ou ganhar - eu já disse isso neste espaço. Se essa obsessão pelo poder de certa forma é positiva e revela o homem que ele é - também assusta eleitores e alimenta a rejeição ao seu nome, especialmente em Manaus.

Braga, antes de formar alianças que possivelmente não transferirão os votos que ele espera, precisa reconquistar o que ele perdeu ao longo dos anos: a confiança dos eleitores do maior colégio eleitoral do Estado. Mas esse é um processo difícil e lento, de reconstrução de uma imagem que não se redefine ou se redesenha em menos de 30 dias. É preciso refundir o espelho que foi trincado e moldá-lo de tal forma que mostre mais do que uma imagem sem retoques, mas um novo homem, um político moderno e voltado para os desafios de novos tempos.

A colagem de nomes de destaque no primeiro turno a Braga - como a própria Carol Braz e possivelmente Amazonino e Nicolau, será bom para quem ? Pode não ser positivo para nenhum dos lados.

Amazonino por pouco não vence Braga e Ricardo saiu das eleições como quarto colocado e muito forte - 217 mil votos - se credenciando para disputar a prefeitura de Manaus em 2024. Uma aliança com Braga pode ser positiva, ou não. Afinal, Nicolau participou de um jogo onde fez gols, perdeu, mas saiu aplaudido. Não precisa voltar a um jogo no qual ele não tem nada a ganhar.