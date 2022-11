Babi vence prova de agilidade e é a nova fazendeira

Com a vitória de Babi, as peoas vão disputar a permanência no reality com Alex e Moranguinho, já na berlinda por serem vetados da prova. Dessa vez, dois peões serão eliminados da competição.

Em uma prova que testou a agilidade dos peões, Bárbara Borges levou a melhor e escapou da berlinda ao se tornar a fazendeira da semana. Ela disputou a prova com as aliadas Ruivinha de Marte e Deborah que foram direto para a roça.

