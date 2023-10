Avós se jogam de 4º andar de prédio após neta trancá-los e causar incêndio em apartamento

O fogo rapidamente se alastrou pelo local, e vizinhos colocaram colchões embaixo da janela do apartamento para amortecer a queda do casal.

Segundo o G1, a Polícia Militar informou que a neta mora com o casal, e que após uma discussão com os avós porque eles teriam negado que ela ficasse jogando no celular, a garota teria trancado o casal no quarto e ateado fogo em um sofá, em seguida, desceu as escadas e foi brincar.

Os avós de uma menina de 11 anos, se jogaram do 4º andar de um prédio após a criança causar um incêndio no apartamento. O caso aconteceu neste sábado (14), em Patos de Minas, em Minas Gerais.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.