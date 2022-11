Avô é suspeito de matar neta com deficiência ao obrigá-la a tomar óleo de motor

A polícia informou que foi acionada com a informação de uma criança, com deficiência e mobilidade reduzida, havia sido obrigada a tomar óleo de motor até a morte. Por conta da pouca idade e da doença, a menina não conseguiu se defender.

Um homem de 60 anos foi preso suspeito de fazer a neta, uma menina de 10 anos, ingerir óleo de motor até que a criança morresse. O caso aconteceu no domingo (27), em uma aldeia de Aral Moreira, em Mato Grosso do Sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.