Avenida Maceió vira rio e carros ficam embaixo d'água após forte chuva em Manaus

Fortes chuvas têm sido comuns neste período do ano. Na noite do último domingo (12), um barranco deslizou no Jorge Teixeira, zona Norte, soterrando 8 pessoas, entre elas 4 crianças. Todas morreram.

Manaus/AM - Por conta da forte chuva desta sexta-feira (17), um trecho da Avenida Maceió, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, ficou completamente alagada. A Defesa Civil do Município foi chamada para 19 ocorrências até por volta de 13h30.

