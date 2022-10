Audiência de instrução do caso Melquisedeque é adiada em Manaus; Saiba o motivo

Na ocasião, ele havia saído do trabalho e voltava para casa com uma cesta natalina. Dois homens estão presos pelo homicídio.

Com o adiamento, a audiência ainda não tem uma nova data para acontecer. Melquisedeque foi morto com um tiro na cabeça dentro de um ônibus em dezembro de 2021.

Segundo a Justiça, elas são três policiais militares que atenderam a ocorrência no dia do assassinato. Considerados peças-chave no processo, os PMs estavam de serviço no interior do estado por conta da eleição e não conseguiram retornar a tempo de serem ouvidos.

Manaus/AM- A audiência de instrução do caso do indígena Melquisedeque Santos, 20, que estava marcada para acontecer nessa segunda-feira (03), foi adiada porque três testemunhas não compareceram ao tribunal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.