Atriz morre ao ser baleada na cabeça durante assalto no Rio de Janeiro

Uma atriz de 58 anos, identificada como Eliane Lorett de Campos, morreu com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na noite dessa quarta-feira (5), em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro.

A vítima estava no seu carro e voltava do ensaio de uma peça com uma amiga quando dois bandidos de aproximaram do veículo. Um deles parou no meio da rua com o intuito de forçar Eliane a parar o carro.

A mulher percebeu que se tratava de um assalto e não freou. O assaltante então atirou ao menos três vezes contra o carro e fugiu.

Eliane foi atingida na cabeça e bateu com o carro em um poste, ela morreu na hora. A amiga foi ferida por estilhaços da janela, mas sobreviveu, a polícia ainda busca pelos criminosos.