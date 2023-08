Atletas do Amazonas embarcam para Maceió em busca da classificação no Pan-Americano U15

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Os atletas de luta olímpica amazonense Agata Franco, Fabian Lima, Francisco da Silva, Gabriele de Souza e Mailk Ibson e o treinador Anderson Alves embarcam nesta sexta-feira (04/08), rumo à cidade de Maceió (AL), onde participaram do Campeonato Brasileiro U15 em busca da classificação para o Pan-Americano U15, no Panamá. Com o apoio do Governo do Amazonas, a equipe recebeu passagens áreas por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Vindo do município do Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus), Agata Franco, de 14 anos, que faz parte da delegação amazonense de luta olímpica, afirma que essa será sua primeira vez representando o estado na Seleção Brasileira. Recentemente a jovem foi medalhista de ouro nos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’S), e agora busca o lugar mais alto no pódio ao disputar na categoria até 50kg no estilo livre no Brasileiro.

“Meu sonho sempre foi fazer parte da Seleção Brasileira, depois de muitos treinos, esforço e dedicação, estou realizando esse sonho. Estou com boas expectativas para a competição e focada em conseguir o primeiro lugar e a vaga no Pan-Americano, vou dar o meu máximo na disputa”, comentou a atleta Agata Ellen.

Em busca da classificação no Campeonato Pan-Americano U15, o técnico da equipe amazonense, Anderson Alves, destacou sobre a evolução no esporte na região Norte. “Estamos indo para o Brasileiro Sub-15, uma categoria que o Amazonas vem se destacando. E o apoio recebido do governador Wilson Lima tem sido fundamental, sempre nos beneficiando com passagens áreas para que esses atletas sejam referência no wrestling”, ressaltou.

Sobre a competição

Organizada pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), o Campeonato Brasileiro U15 é considerado um dos eventos mais importantes do calendário anual da modalidade. E visa classificar atletas para o Campeonato Pan-Americano U15, que acontecem nos dias 12 a 15 de outubro no Panamá.