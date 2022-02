Zezé Di Camargo afirma estar 'começando a vida agora' após lançar EP solo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 59 anos, o cantor Zezé Di Camargo se diz animado com novos recomeços na sua vida. Ele lançou nesta quinta-feira (10) o EP solo "Rústico" -o primeiro em 30 anos de dupla com o irmão Luciano-, disponível nas plataformas digitais, e o videoclipe da música "Banalizaram".

O cantor garante que a dupla Zezé Di Camargo e Luciano já está estabelecida no mercado e vai continuar, mas diz precisava de um desafio novo. Segundo o cantor, a pausa "na marra" dos shows devido à pandemia impulsionou o novo projeto musical -Luciano também lançou um álbum gospel solo no ano passado. "A impressão que eu tenho é que estou começando a vida agora."

O material lançado agora por Zezé é resultado do tempo que passou em Araguapaz, Goiás, com a família, nos momentos mais críticos da pandemia. Ele conta que pôde pensar em coisas que estava esquecendo. "Voltei às origens, levei a minha mulher e os meus pais para a fazenda. Lá, dia a dia, crescia a vontade de produzir algo com o meu jeito de ser."

Em meio a esse encontro com ele mesmo, Zezé destaca os momentos que conseguiu passar com o pai, seu Francisco, que morreu em novembro do ano passado, aos 83 anos, vítima de um enfisema pulmonar.

"A gente montou um home care [atendimento médico domiciliar] para ele na fazenda e esses momentos estão gravados na minha mente. A convivência com ele na mesa do café da manhã. A pandemia me levou a voltar a pensar em coisas que não fazia [devido ao trabalho], não quero mudar mais."

O resultado de todo esse momento de reflexão e redescoberta é o EP "Rústico" que Zezé aponta como uma mistura da sonoridade de outros autores com o resgate de sua essência de homem do campo. Entre as canções estão "Fraude", "Vou Ter que Tomar Uma", "35 Latinhas de Cerveja", "Pedras" e "Banalizaram".

"Tem uns dois anos que a gente está nesse projeto, que veio em um momento muito especial na minha vida. Claro que a gente não estava em um bom momento da pandemia, mas tentei transformar o limão em uma limonada", diz o cantor.

O videoclipe de "Banalizaram", disponível em sua página oficial no YouTube, é protagonizado pelo ex-casal de cantores Tierry e Gabi Martins. As gravações com o casal aconteceram em uma casa alugada em um condomínio de Sorocaba, interior paulista. As cenas de Zezé cantando foram gravadas em estúdio.

O sertanejo diz que não conhecia Tierry e Gabi pessoalmente antes da gravação, mas a música merecia a presença de um casal. Zezé convidou Tierry por telefone, e o casal topou fazer o clipe "na camaradagem". "Não exigiram nada", diz Zezé. Hoje, ele afirma que já existe uma amizade e não descarta novas parcerias.

Empolgado com o lançamento, Zezé pretende lançar outras músicas solo em breve, além de gravar um DVD com 28 músicas, sendo 15 delas inéditas e 13 releituras. O artista afirma que a gravação deve acontecer em abril ou maio. "Depois vamos abrir agenda para fazer shows e viajar pelo país."

Zezé também lançou em dezembro a série documental "É o Amor: Família Camargo", na Netflix. A produção acompanha a intimidade da família nos moldes do programa que consagrou o clã Kardashian, "Depois da Netflix, eu vi que poderia fazer o EP. Veio da resposta do público. Acho que vai crescer muito quando eu gravar o DVD. Minha filha [Wanessa] vai gravar duas canções comigo."