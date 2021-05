'Zerei a vida', afirma Juliette, que passa temporada na casa de Anitta

"Eu tive muito carinho do mundo, de pessoas que se apaixonaram por mim e que me ofereceram a mão. Me convidaram para ficar aqui, quietinhos e testadinhos. Zerei a vida!", explicou enquanto mostrava estar hospedada na casa de Anitta.

"Estou sabendo que vocês estão com saudades de mim, mas eu estou tendo que dar atenção para mainha, que está manhosa... Tive reuniões, estou muito chique! Tô empresária, poderosa e milionária", brincou Juliette no registro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campeã da 21ª edição do Big Brother Brasil, Juliette Freire, 31, está passando uma temporada no Rio de Janeiro ao lado de sua mãe, dona Fátima. A maquiadora disse em seus Stories que está morando na casa da cantora Anitta, 27, durante esse período.

