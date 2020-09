Zendaya entra para a história ao ganhar Emmy de Melhor Atriz de Drama aos 24 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zendaya, 24, foi uma das artistas que brilhou na noite deste domingo (20) durante a 72º edição do Emmy Awards, que este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, aconteceu remotamente com entradas ao vivo, sem público e com distanciamento social.

A ex-estrela do Disney Channel se tornou a atriz mais jovem ao vencer a categoria Melhor Atriz em Série Dramática pelo seu papel na série "Euphoria", da HBO. Na trama, ela interpreta Rue, uma jovem viciada em drogas.

Zendaya competiu com veteranas aclamadas de Hollywood, como Jennifer Aniston, Olivia Colman, Sandra Oh e Jodie Comer. Assim que foi anunciada como vencedora da categoria, a atriz e sua família com quem estava reunida em uma sala, deram pulos de alegria.

Em seu discurso, Zendaya agradeceu aos parceiros de sua equipe e mostrou que realmente não esperava vencer o prêmio. "Quero apenas dizer 'obrigada' à Academia da Televisão e a todas as outras mulheres incríveis dessa categoria. Eu admiro vocês tanto. Isso é muito louco. Eu não sou de chorar", afirmou.

A atriz também falou sobre a importância de se acreditar nos jovens e ressaltou que a série "Euphoria", não colabore muito para isso. "Sou muito grata por Rue. Sou muito grata que você me confiou sua história. E eu espero que continue a te dar orgulho", finalizou artista se direcionando a Sam Levinson, criador do programa de televisão.

A reação de Zendaya virou meme nas redes sociais. Fãs e internautas fizeram barulho, principalmente no Twitter, com a vitória da artista. "Vou guardar esse vídeo num pote. Zendaya merece demais cada conquista", escreveu uma usuária do Twitter.

Além da conquista de ser a vencedora mais jovem da categoria da história da premiação, Zendaya se tornou a segunda atriz negra a vencer o prêmio, só atrás de Viola Davis, que levou a estatueta em 2015 pela série "How to Get Away with Murder".