Zendaya e Tom Holland são flagrados se beijando dentro de carro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zendaya, 24, e Tom Holland, 25, confirmaram extraoficialmente os rumores de que estariam se relacionando. Os dois foram flagrados por paparazzi aos beijos dentro do carro do ator quando pararam em um sinal fechado em Los Angeles.

Os cliques foram divulgados pelo site Page Six nesta sexta-feira (2). Neles, é possível ver os colegas de elenco nos filmes do Homem-Aranha demonstrando que são mais que parceiros de cena. Apesar disso, os representantes do casal ainda não se manifestaram publicamente.

Recentemente, os atores também foram vistos passeando com a mãe de Zendaya, Claire Stoermer. Segundo a revista People, uma fonte já afirmava que os dois estavam juntos em 2017.

"Eles começaram a se ver enquanto filmavam o Homem-Aranha", disse alguém próximo ao par. "Eles foram super cuidadosos em manter isso privado e fora do olhar público, mas eles saíram de férias juntos e tentaram passar o máximo de tempo possível um com o outro."

Outra fonte acrescentou: "Ambos são muito ambiciosos e desafiam um ao outro, mas, o mais importante, é que fazem o outro rir". "Eles parecem ter um senso de humor muito semelhante e gostam de brincar juntos", avaliou. "Eles brincam muito."

Na ocasião, a atriz afirmou nas redes sociais que não tirava férias havia anos. Ela também negou o envolvimento com o colega em entrevista à Variety. "Ele é literalmente um dos meus melhores amigos", disse. "Nos últimos meses tivemos que fazer turnês de imprensa juntos. Há muito poucas pessoas que entenderá como é isso aos 20 anos."

Recentemente, Holland disse à edição britânica da GQ que Zendaya o ajudou a entender melhor a fama. Segundo ele, a atriz o fez se sentir mais confortável em público.

Sobre um possível relacionamento, ele desconversou dizendo que é frustrante se relacionar com alguém sob os holofotes da fama. "É uma das coisas com que mais me preocupo, de todas as coisas na minha carreira", disse à revista.

"É muito desesperador", afirmou. "Isso significa que se você está namorando alguém, você tem que estar realmente consciente dos sentimentos dela, porque se algo acontecer entre vocês dois, não está acontecendo apenas entre vocês dois, está acontecendo em frente ao mundo inteiro."

Zendaya e Tom Holland poderão ser vistos juntos em breve no filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", o terceiro da franquia que estrelam juntos. A estreia está programada para 17 de dezembro.