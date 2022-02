Zé Vaqueiro encerra 1º dia do Carnaval na Cidade feliz com energia do público

SÃO PAULO, SP (OFLHAPRESS) - O cantor pernambucano Zé Vaqueiro, 23, fechou o primeiro dia de shows do Carnaval na Cidade feliz com a energia do público, que compareceu ao festival de música no Jockey Clube de São Paulo, na noite deste sábado (26) . Ele embalou o público ao som de hits como "Letícia" e a recém-lançada "Adivinha" Aí" -aposta do cantor para o Carnaval.

"Seja onde eu nasci, seja aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, é muito mais gostoso fazer um show durante o Carnaval. As pessoas já estão no clima total de festa e isso faz com que a gente, do palco, entregue mais do que o nosso melhor", disse Zé Vaqueiro.

Vários famosos passaram pelo lounge privativo do festival, que era colado ao palco. Entre eles, o casal Thammy Miranda e Andressa Ferreira, a atriz Maisa, o cantor Fiuk, e a ex-BBB Gleici Damasceno. Todos capricharam no look para curtir a festa, principalmente, Maisa, que se inspirou no figurino da série "De Volta aos 15" , da Netflix, que se passa nos nos 2000.

Maisa disse que arrumou uma brecha na agenda para prestigiar o show do cantor Pedro Sampaio, que tocou seus grandes sucessos e mixagens de músicas. "É a primeira vez que eu consigo fazer essa aventura de conciliar o trabalho com o Carnaval. Me arrumei com o que tinha em casa e minha mãe que fez o meu cabelo. Estou aqui para ver os shows e relaxar um pouco", disse Maisa.

Quem também esteve no evento foi a ex-BBB Carol Peixinho, que não parou de dançar uma minuto durante o show do namorado, o cantor Thiaguinho. O casal assumiu o relacionamento nesta sexta-feira (25) nas redes sociais.

"Que delícia poder voltar a cantar no Carnaval, ainda mais com esse público maravilhoso de São Paulo! Vocês estão felizes? Eu estou muito e quero ver todo mundo dançando", disse o cantor, empolgado com a nova companheira e o público.

Com o Carnaval de rua proibido em muitas cidades, incluindo São Paulo, as festas privadas viraram uma aposta para muitos famosos. Nos próximos três dias, os participantes do evento também terão a oportunidade de curtir shows de nomes como Anitta, Ludmilla, Banda Eva, entre outros.