Zé Neto rebate críticas sobre doação e dispara: 'se quiser investigar, estamos à vontade'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Zé Neto, da dupla com Cristiano, fez um desabafo nas redes nesta quarta-feira (20). O cantor, 32, abriu uma caixinha de perguntas e respostas nos stories do Instagram e ao ser questionado sobre as críticas que recebeu ao fazer uma doação para um hospital, o sertanejo não segurou a língua.

A dupla sertaneja doou R$ 500 mil por um show em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, ao hospital Santa Casa de Misericórdia. O valor é referente ao cachê cobrado pelos cantores na apresentação na mesma cidade na última sexta-feira (15).

Primeiro, ele classificou a polêmica como "burburinhos" e disse também que não dá importância para os comentários negativos porque tudo que faz para ajudar ao próximo é de coração. "Gente, é fácil porque eu não ligo para esse tipo de coisa. Na realidade a gente faz de coração, né? Estão falando que a gente está fazendo isso para limpar a nossa barra. Limpar a barra do quê? Minha vida é um livro aberto e se quiser investigar, estamos à vontade quanto a isso, iniciou Zé Neto.

O cantor assumiu que geralmente não comenta sobre as doações que a dupla faz há anos para cidade. "Sempre que a gente faz um show aqui, a gente doa para o hospital de base, para a Santa Casa. A gente compra cadeira de rodas para os asilos, doamos mais de 3.000 cadeiras. Enfim, é como a bíblia diz: o que a esquerda faz, a direita não precisa saber", disparou o cantor.

Zé Neto ainda comentou que os críticos não são fãs da dupla. "Esse povo não é fã de Zé Neto e Cristiano. São pessoas frustradas com a vida, com as coisas e nunca vai estar bom. É muito mais fácil criticar do que ajudar, como a gente fez e faz. Mas isso a gente não liga não, o pau está torando", completou ele.