Zé Neto aparece pela 1ª vez após acidente de carro: 'apenas um susto'

A Polícia Rodoviária Federal disse que o acidente com colisão lateral entre veículos contou com cinco vítimas. Além de Zé Neto, outra pessoa também se machucou gravemente. As outras três tratam ferimentos leves - uma delas é menor de idade, segundo informações preliminares da PRF.

O acidente ocorreu na terça-feira (5), quando Zé Neto saía de seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zé Neto, da dupla com Cristiano, concedeu uma entrevista ao Fantástico (Globo) após o grave acidente de carro. Essa foi a primeira vez do cantor falando sobre o ocorrido.

