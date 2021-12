Zagueiro do Cruzeiro emociona a internet ao dar apartamento para a mãe

Paulo também agradeceu a repercussão do vídeo e as mensagens de apoio enviadas a ele. "Não sou muito de ficar postando sobre a minha vida pessoal nas minhas redes sociais", conta. "Espero de alguma forma ter incentivado alguém a ir em busca dos seus sonhos e de sua família! E agradeço a Deus pela oportunidade de realizar meu maior e principal sonho."

"Hoje a gente tem que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida", diz Paulo Eduardo, que começou a atuar no time principal do Cruzeiro em 2020 após anos na base da Raposa. "Tenho certeza de que vão acontecer mais coisas ainda. Hoje eu assinei um papel e comprei um apartamento para a senhora, isso é só para a senhora comemorar."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O zagueiro Paulo Eduardo, do Cruzeiro, compartilhou em seu Instagram um vídeo do momento em que conta para a mãe que comprou um apartamento para a família. A postagem desta quinta-feira (2) emocionou os seguidores do atleta.

