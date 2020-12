Zac Efron coloca à venda mansão de R$ 30,4 milhões em Los Angeles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Zac Efron, 33, colocou a venda sua mansão de US$ 5,9 milhões (cerca de 30,4 mi) em Los Angeles, nos Estados Unidos. A decisão de vender a casa acontece após o artista revelar sua vontade de se mudar para a Austrália.

A mansão, que tem 5.644 pés, foi comprada pelo ator há cerca de sete anos, por R$ 4 milhões (R$ 20,6 mi). Segundo o jornal Sacramento Bee, ela tem cinco quartos, cinco banheiros, além de luxos como uma lareira personalizada, sala de jogos e um spa.

Efron, que despontou no cinema após o sucesso da franquia "High School Music", da Disney, tem mostrado sua versatilidades em seus últimos trabalhos, como em "O Rei do Show" (2017), "Ted Bundy" (2019) e mais recentemente com o documentário Curta Essa com Zac Efron.