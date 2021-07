'You're Dead To Me' vicia quem gosta de história contada com humor

FOLHAPRESS - Algumas pessoas ficam ofendidíssimas quando assuntos sérios e densos -física quântica, genômica ou história, digamos- são abordados com bom humor. Se você não está entre essas pessoas e é fluente em inglês, é provável que acabe ficando viciado em "You're Dead To Me" (você morreu para mim), podcast da rede britânica BBC "para quem gosta de história, para quem não gosta de história e para quem esqueceu de prestar atenção na aula de história", como diz o slogan repetido pelo apresentador Greg Jenner no começo de cada episódio.

O título, o mantra acima e a fórmula usada para conduzir as conversas deixam claro que a aposta é casar historiografia e piadas. O programa conta sempre com um trio de participantes: em geral, um historiador especialista no tema do episódio em questão e um comediante, além do próprio Jenner, também historiador.

Em cerca de 50 minutos, os três se revezam entre explicar a trajetória de personagens e lugares históricos, desfazer mitos e tentar provocar risadas no ouvinte -na maioria das vezes, com sucesso.

Todos os episódios contêm a mesma sequência de pequenos quadros no começo e no fim, deixando como recheio a discussão histórica (e humorística) propriamente dita. Depois de apresentar seus convidados do dia, Jenner principia com "E aí, o que você sabe?", vinheta na qual ele busca resumir as impressões populares sobre o tema em debate (quando elas existem, é claro -é bem mais fácil fazer isso falando de Napoleão do que de Mansa Musa, imperador do Mali por volta do ano 1300, por exemplo).

Depois da parte principal do episódio vem "A Janela de Nuance", quando o historiador da vez tem dois ou três minutos de tempo sem piadas ou interrupções para detalhar aspectos mais analíticos do que está sendo tratado. E os programas sempre terminam com um quiz de dez perguntas sobre o tema do dia, respondido pelo humorista convidado.

A fórmula engraçadinha serve de embalagem para uma série de virtudes. A mais importante talvez seja o olhar global de "You're Dead To Me": nos 55 episódios produzidos até agora, Jenner e seus convidados já abordaram a dinastia Tang, na China medieval, grandes reinos africanos (além de Mansa Musa, o Império Asante, de Gana, no século 17) e o Império Mogol indiano (não confundir com o Império Mongol, que também estrelou um episódio dedicado a seu fundador, Gêngis Khan).

Nota-se um esforço para convocar não apenas historiadores de origem africana ou asiática, por exemplo, como também humoristas que têm laços de família com essas regiões (mesmo quando eles sabem muito pouco sobre o tema do dia, o que não deixa de ser boa matéria-prima para piadas).

Isso não significa que os temas mais manjados fiquem de fora: os interessados no Império Romano ou na Grécia Antiga podem contar com bons episódios sobre Agripina, a Jovem (irmã de Calígula, esposa de Cláudio e mãe de Nero -isso é que é currículo, brincou a equipe do podcast), ou sobre Esparta e a batalha de Salamina, que opôs gregos a persas. Quase não há episódios sobre o século 20 (o que, francamente, é uma benção -quem precisa de mais produções sobre a Segunda Guerra Mundial?).

Muitos dos historiadores convidados são autores de bons livros para o público em geral, e vale a pena ficar atento às indicações dessas obras logo no começo dos episódios -é o caso de "O Coração do Mundo", de Peter Frankopan, sobre a Rota da Seda, ou "Kindred", de Rebecca Wragg Sykes, sobre os neandertais (na opinião deste escriba, um dos episódios mais informativos e hilários).

A premissa brincalhona nunca chega a transformar a conversa dos participantes numa bagunça incompreensível, diferentemente do que acontece em podcasts brasileiros com demasiada frequência. É um programa para adultos -portanto, convém estar preparado para piadas com conteúdo sexual (e para a inevitável curiosidade sobre as estripulias de personagens históricos na cama).

YOU'RE DEAD TO ME

Avaliação Ótimo

Onde Nas plataformas de streaming

Autor Greg Jenner

Produção BBC Radio