Yasmin Brunet se recusa a falar sobre ex-affairs no 'Rock in Rio'

Só que o sorriso ficou mais amarelo quando o assunto foi o encontro que teve com dois de seus ex-affairs na noite anterior no mesmo camarote: Enzo Celulari e Gabriel Medina.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fã assumida da cantora Demi Lovato e do astro canadense Justin Bieber, a modelo Yasmin Brunet até chegou cedo na terceira noite do Rock in Rio, mas perdeu o show da amiga Luísa Sonza no Palco Sunset.

