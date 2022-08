Yasmin Brunet diz que via espíritos quando criança

Guedez chegou a tentar comentar que Yasmin deveria ter o dom da mediunidade, como é conhecida na doutrina espírita a habilidade de se comunicar com espíritos. "Não quero ter dom nenhum com isso", cortou ela, que disse acreditar em Deus, Jesus e na natureza.

A declaração surpreendeu os apresentadores Rafael Uccman e Lucas Guedez, que quiseram saber mais sobre o assunto. "Era horrível, era muito feio mesmo", lembrou a modelo. "Via em forma de gente, teve uma vez que vi um monte de pedaço de corpo do lado da minha cama. Era muito ruim, eu era muito nova."

"Eu via muito espírito quando era criança", revelou em entrevista ao PocCast. "Eu morro de medo real. Eu rezei muito para parar de ver. Eu via real, minha mãe chamou todo tipo de religião para benzer a casa, para orar para fazer eu parar de ver."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Yasmin Brunet, 34, revelou que teve uma infância parecida com o do menino do filme "O Sexto Sentido" (1999), que dizia ver "gente morta". A modelo declarou que costumava ver espíritos ao seu redor quando criança.

