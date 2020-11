Xuxa volta à Globo para falar sobre carreira, maternidade e namoro com Junno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de dar uma entrevista ao Fantástico e abrir o jogo sobre diversos assuntos de sua vida, a apresentadora Xuxa Meneghel, 57, retorna à tela da Globo neste sábado (21) para participar do Altas Horas com Serginho Groisman.

Na atração, rememorará momentos de sua carreira, abordará a maternidade e revelará detalhes de seu namoro com o ator e cantor Junno Andrade, 57, com que está desde 2012. "Eu comecei a viver coisas que eu não tinha vivido a minha vida inteira. Estou passando por um momento muito bom porque eu tenho uma pessoa que me aceita do jeito que eu sou", diz.

A convidada vai lembrar de sua trajetória dentro e fora da televisão, refletindo sobre o seu lado mãe, mulher e artista. Uma entrevista concedida por ela a Groisman em 2003 será repercutida sob o ponto de vista atual dela.

Até mesmo a filha Sasha, 22, será tema. "Depois do nascimento, a minha vida mudou muito. Eu precisava ser uma boa pessoa", comenta. "Ser mãe e ser uma mulher amada é muito importante."

Outro tema que será abordado são seus livro "Maya - o bebê arco-íris" e "Memórias", que recentemente foram assunto de processo na Justiça entre a apresentadora e Sikêra Junior. Xuxa ainda comentará sobre sua relação com Ayrton Senna e o processo interno para aprender a lidar com as críticas.