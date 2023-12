Xuxa se recusa a atender pedido de fã em porta de evento: 'Manda beijo para a galera'

"Xuxinha rainha, manda beijo para a galera", pede. Sorrindo, a "rainha dos baixinhos" faz o sinal de não com a cabeça. Nesta semana, a apresentadora participou do TikTok Awards, na noite de terça-feira (15).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo no qual Xuxa não atende ao pedido de uma fã está viralizando nas redes sociais. Em um carro cercado por admiradores, a apresentadora faz uma negativa com a cabeça quando um dos presentes pede para que ela mande um beijo para a gravação.

