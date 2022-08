Xuxa posta vídeo fingindo defecar e diz estar 'descarregando as coisas veganas'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa, 59, tem postado nos últimos dias vídeos de humor para falar sobre veganismo. Desta vez, ela compartilhou um vídeo no Instagram fingindo defecar no mato durante uma gravação com a apresentadora Angélica, 48. Na legenda, ela se definiu como vegana raiz e escreveu que não tem privacidade nenhuma, mas a amizade vem em primeiro lugar.

No vídeo, Xuxa aparece agachada no mato fingindo defecar quando é surpreendida por Angélica. "Gente do céu o que é isso amiga?", pergunta Angélica. "Ai, larga do meu pé, bicho", responde Xuxa.

Angélica explica que estava procurando a rainha dos baixinhos porque ela sumiu: "O que você está fazendo aqui?", questiona Angélica. "Estou descarregando as coisas veganas", diz Xuxa. "Ai, meu Deus. Cocô vegano, tudo é vegano", diz Angélica.

Junno, namorado de Xuxa, comentou o vídeo: "Te amo". Outros familiares da apresentadora e famosos publicaram nos comentários emojis de carinha rindo, entre eles, o genro João Figueiredo, o sobrinho Blad Meneghel, o cantor Tico Santa Cruz e a atriz Letícia Sabatella.

"Pelo menos é purinho", escreveu a apresentadora Fernanda Gentil. A irmã de Angélica, Márcia Marba, comentou: "As plantinhas agradecem". Enquanto a própria Angélica brincou: "Onde vamos parar".

Antes disso, Xuxa compartilhou um vídeo na rede social fingindo dormir sobre toras de madeira e sendo acordada pela mulher de Luciano Huck. "Meu Deus do céu, esqueceram ela aqui. Estou sempre tendo que tirar ela de uma situação, ela é muito apegada nesse negócio de natureza. Vamos, tem um trailer para você."

"Isso é caminha vegana", Xuxa explica. "Tudo é vegano amor, mas não pode, tá?", responde Angélica. As duas terminam o vídeo deixando o local rindo.

Em outro vídeo, compartilhado no dia 19 de agosto no Instagram, Xuxa aparece agachada em meio à terra e comendo alface diretamente do pé. "Não basta ser vegano, tem que ser vegano raiz!", escreveu na legenda da imagem.