Xuxa no Altas Horas: O dia em que o Brasil reverenciou a Rainha dos Baixinhos

"Falo por todas as drag queens, quando digo que sem a Xuxa não faríamos metade do que fizemos. Sem contar que não teríamos inúmeras referências de moda, arte, música. Gratidão eterna, Xuxa", disse a cantora.

O programa trouxe amigos e ex-paquitas na plateia, e já havia causado celeumas antes mesmo de ir ao ar. Andréa Sorvetão, com quem Xuxa se desentendeu por divergências políticas, não foi convidada, o que gerou reação do marido dela, Conrado, nas redes sociais, assegurando que o casal continuará sendo "bolsonarista".

Wanessa Camargo cantou "Todo Mundo tá Feliz" e fez Xuxa vibrar com a lembrança. "Que honra participar de um programa tão lindo, tão emocionante. Emoção à flor da pele o tempo todo! Que alegria poder estar perto da Xuxa", postou a cantora no Twitter.

"A minha cidade é um buraco negro quando fala de cultura. E chegava essa referência. A Xuxa para mim é o RuPaul. Eu colocava toalha na cabeça, usava as roupas da minha mãe e dançava. Um dia uns colegas meus me viram dançando sua música e me apelidaram de paquita. Isso era uma dor, pois tinham revelado algo que deveria estar escondido. E é lindo estar do lado das paquitas hoje e assumir que sempre fui paquita", disse. No fim da fala, ele recebeu um chapéu de paquita e chorou muito.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa Meneghel, que no próximo dia 27 vai celebrar 60 anos, recebeu uma bonita homenagem no Altas Horas (Globo). O nome dela figura entre os assuntos mais comentados na tarde deste domingo (12). Confira os melhores momentos da festa.

