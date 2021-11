Xuxa diz que relação com Sasha segue a mesma após casamento da filha

Xuxa disse que sua relação com Sasha não mudou depois que ela se casou com o cantor João Figueiredo. "Eu só quero ver ela feliz. Eu estou vendo ela feliz. É uma relação de muita felicidade, tanto dela quanto a minha."

Simpática com os fãs que gritavam seu nome, a rainha dos baixinhos cumprimentava a todos no caminho ao backstage. "Xuxa, rainha dos baixinhos", gritou uma fã.

