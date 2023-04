Xuxa diz que foi influenciada a não engravidar para evitar mudanças no corpo

"Quando eu resolvi engravidar, fizeram uma reunião para que eu não engravidasse porque eu iria embagulhar e ficar com o corpo feio. Perder o corpo de Barbie não é legal. Me diziam que a Barbie nunca tinha engravidado. Vieram algumas mulheres e me mostravam a barriga: 'olha como você vai ficar, vai ficar feia'", disse em entrevista ao podcast WOWCAST.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.