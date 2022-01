Xanddy responde a pergunta de fã da cantora Maiara: 'Deixa a vida dos outros'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Xanddy, 42, do Harmonia do Samba, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para responder aos fãs e tem agitado a rede social com suas respostas sinceras e broncas nos internautas. Neste domingo (2), um fã da cantora Maiara, da dupla com Maraisa, pediu para o cantor dar um conselho para a artista que termina e volta o namoro com o cantor sertanejo Fernando, da dupla com Sorocaba. "Meu conselho vai para você: deixa a vida dos outros", respondeu Xanddy. No sábado (1º), um internauta questionou se o cantor ainda confia na vacina contra Covid-19 porque ele tomou três doses e contraiu a doença. Xanddy respondeu: "A vacina não quer dizer que você não vai pegar o Covid, mas que ela vai diminuir bastante o risco de agravar a situação da doença." Xanddy falou que os seguidores precisam abrir a cabeça. "Presta atenção, a gente tem Deus que a gente confia, esse é incontestável. A gente tem a ciência, a gente não pode ir contra a ciência mundial", disse o cantor. Antes disso, um seguidor perguntou qual a melhor cor para passar a Virada do Ano e o cantor afirmou que não acreditava nisso. "Apesar de eu não acreditar nisso, branco né gente, branco é paz, harmonia. Amarelo é ouro, dinheiro. Agora sem paz, continua tudo um inferno." Outro disse rindo que a mulher o chamou de corno e perguntou para o cantor: "E agora Xanddy?". "Agora você já sabe que você é corno. Agora eu não entendi a risada", respondeu o cantor. O cantor não gostou de uma mensagem que recebeu de um internauta apenas com uma sequência de letras k indicando risada. "Quem é que manda uma mensagem assim gente? Deve estar bêbada já", disse o cantor na véspera do Ano Novo.

