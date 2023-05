Xamã reclama de não poder ver a filha sem a presença da mãe dela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ser acusado pela mãe da filha de querer silenciá-la após um processo judicial, o rapper Xamã resolveu se pronunciar a respeito de uma suposta ausência paterna e sobre a falta de ajuda financeira à herdeira.

"Por conta das últimas notícias, decidi falar o que está acontecendo. As visitas à minha filha eram marcadas informalmente, o que não estava dando certo. Entrei com um pedido judicial de regularização de visitas para que isso não fique mais no boca a boca e eu possa ter datas para vê-la", começou

"Eu e Renata [Gutierrez] nunca tivemos um relacionamento, infelizmente não tenho boa relação com ela, que não deixa eu ter acesso à minha filha se ela não estiver presente", emendou.

Segundo o cantor, o intuito de entrar na Justiça não é para silenciar ninguém. "Só não quero ver as minhas filhas expostas na mídia dessa forma, pois eu mesmo não sou de fazer isso nas minhas redes. Sei que o pagamento da pensão é minha obrigação e, como a Renata mesmo falou, não há e nunca houve nenhuma pendência."

Conforme o músico, o que ele mais quer é "construir uma relação com a minha filha independentemente do tipo de relação que eu tenha com a mãe dela".

Na última sexta (19), Renata Gutierrez fez um desabafo nas redes na noite desta quinta-feira (18) sobre uma polêmica envolvendo o rapper. Ela revelou que tinha recebido uma notificação por parte da equipe do artista com uma ação judicial. Segundo a influenciadora, o documento seria uma forma de silenciá-la sobre as questões que ela alega: ausência paterna e falta de ajuda financeira na criação da menina, Hanna, que vai completar dois anos em julho.

"Fui notificada há dois dias de uma ação onde o pai da minha filha quer me silenciar. Não procurou saber da filha nem respondeu mais de uma vez a minha tentativa de um acordo pacífico. Mas, com a 'imagem' ele se preocupou. Ainda não estou amordaçada!", começou contando Renata.

Ela reforçou que não pretendia tornar pública na semana passada a confusão com Xamã. "Quando a gente pensa que já conheceu o pior de alguém, calma que você ainda pode ser surpreendido. Depois do meu desabafo aqui, de tudo o que vivi nesses quase dois anos, de ter me exposto publicamente porque estava esgotada" reconheceu.

Renata ainda explicou que tentou resolver pacificamente com Xamã e não conseguiu. "Nenhuma mãe gosta de expor questões pessoais que envolvam os filhos. Quando isso acontece é porque é a única chance de garantir o direito deles."