The X Factor publica vídeo inédito para comemorar 12 anos do One Direction

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A boy band One Direction, formada por Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne e Zayn Malik, anunciou que entraria em hiatus em 2016 e, desde então, os integrantes seguiram em carreira solo. Mas, a cada 23 de julho, os fãs da banda continuam comemorando o aniversário do dia em que o quinteto foi formado, durante o reality show britânico The X Factor, em 2010.

Em comemoração aos 12 anos de existência da banda, o The X Factor publicou neste sábado (23) um vídeo inédito mostrando como os jurados Simon Cowell, Louis Walsh e Nicole Scherzinger escolheram a composição do One Direction.

"Julgando pelo rosto de alguns de vocês, sei que é um momento muito difícil. Pensamos bastante sobre isso e em cada um de vocês individualmente e sentimos que vocês são muito talentosos para deixar a competição. Pensamos que vai ser uma grande ideia ter dois grupos separados", afirmou a cantora --no mesmo momento também foi criada a girl band Belle Amie, extinta em 2014.

O primeiro integrante selecionado para a "boy band imaginária", como definiu a vocalista do Pussycat Dolls, foi o irlandês Niall Horan, que cantou "So Sick" na audição do programa.

Em seguida, escolheram Harry Styles, que performou "Isn't She Lovely". "Eles ficam bem juntos", afirmou Walsh. "Eles seriam a boy band mais fofa, eu amei, as garotinhas vão amá-los", disse Scherzinger.

Em terceiro foi Louis Tomlinson e, em seguida, Liam Payne. "Ele definitivamente seria o líder", afirma Scherzinger. Recentemente, Payne participou do podcast de Logan Paul e chegou a afirmar que era ele quem conduzia o quinteto e organizava a dinâmica no palco; ele também citou que já se envolveu numa briga com um dos integrantes.

Por fim, o último integrante selecionado foi Zayn Malik --que saiu da banda em 2015.

Também neste sábado (23), Louis Tomlinson, que está em turnê mundial, não deixou de lembrar da data e declarou sua gratidão pelo que a banda proporcionou. "Lembrem-se que eu não estaria neste palco, 12 anos depois, sem todos vocês", disse apontando para o público em Sydney, na Austrália.