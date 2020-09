Worlds 2020: INTZ perde pela 3ª vez no mundial de LoL e depende de combinação de resultados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã deste sábado (26), a equipe brasileira INTZ sofreu a terceira derrota consecutiva na fase de entrada do Worlds 2020, o campeonato mundial de "League of Legends" que ocorre em Xangai, na China. A partida foi contra a equipe Papara SuperMassive, da Turquia, e terminou em apenas 27 minutos.

Os brasileiros seguem na lanterna do Grupo A, sem nenhuma vitória. Para continuar na competição, a INTZ depende de uma combinação de resultados. Nenhum dos adversários de sua chave pode somar duas vitórias ou o time brasileiro estará automaticamente eliminado.

O próximo jogo da INTZ é na segunda-feira (28), a partir das 7h da manhã (horário de Brasília), contra a equipe holandesa Team Liquid. A transmissão do jogo pode ser acompanhada ao vivo no canal oficial da Riot Games no YouTube e na Twitch.

Galeria Imagens do INTZ e-Sports INTZ é uma organização brasileira de multi-jogos fundada em junho de 2014. Atualmente, possui equipes no Campeonato Brasileiro de League of Legends e entre demais jogos como Counter-Strike: Garena Free Fire, Fortnite, Fifa, entre outros. Antes da partida de hoje, o time brasileiro fez dois jogos na sexta-feira (25), um às 5h e outro às 7h no horário de Brasília, mas acabou saindo derrotado de ambos.

A INTZ enfrentou a equipe europeia MAD Lions (LEC) na primeira partida. Já na segunda, os brasileiros disputaram com a equipe Legacy, da Oceania. Foram 40 minutos de jogo difícil e a equipe, que está em Xangai, na China, não obteve exito.

A competição Worlds 2020 vai até o dia 31 de outubro, contando com a fase preliminar, da qual dez times lutam por quatro vagas para as fases de grupos. Assim, disputam jogos antes das demais. A equipe brasileira está entre eles.