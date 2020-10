'World of Warcraft: Shadowlands' tem lançamento adiado para novembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Blizzard Entertainment anunciou nesta quinta-feira (29) que adiou o lançamento de "World of Warcraft: Shadowlands". Antes, a empresa havia agendado a estreia do game para o final de outubro, mas agora a apresentação para o público ficou para o dia 23 de novembro, às 19h (horário de Brasília).

De acordo com comunicado da empresa, o atraso ocorreu porque foi preciso "realizar ajustes finos e polimento com base no feedback da fase beta em andamento, ajudando a garantir que a jornada dos jogadores na vida após a morte de Azeroth seja uma experiência épica em seu lançamento".

"Shadowlands" é a oitava expansão do RPG online. Nela, os jogadores são levados a um reino de pós-vida infinita, "onde almas mortais vão para encontrar um novo propósito --ou sofrer o tormento eterno à mercê do Carcereiro em sua Torre dos Amaldiçoados".

"Conforme os jogadores exploram esta fronteira sobrenatural, eles descobrirão o destino das lendas de Warcraft, forjarão um vínculo com um dos quatro Pactos que governam os domínios díspares das Terras Sombrias e, por fim, enfrentarão uma ameaça envolta em trevas com projetos para desfazer o cosmos", adianta a empresa.

A Blizzard também aproveitou para anunciar outros lançamentos relacionados à franquia. Um evento de pré-expansão ocorrerá no dia 10 de novembro, enquanto o início da série 1 da expansão ocorrerá com ao Castelo de Nathria em 8 de dezembro.