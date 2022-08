Will Smith volta a negociar filme com a Netflix após tapa em Chris Rock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Will Smith, 53, voltou a negociar com a Netflix um filme biográfico apenas algumas semanas depois de se desculpar novamente por ter dado um tapa em Chris Rock, 57, no palco do Oscar, em março deste ano, segundo o Daily Mail.

Uma fonte disse ao The Sun que pelo menos agora uma grande corporação está aberta a fazer negócios com Smith. Após a agressão ao comediante, as negociações com a Netflix e Apple TV+ foram interrompidas.

Em 29 de julho, Smith emitiu outro pedido de desculpas a Rock e revelou que seu ex-amigo ainda não o perdoou por dar um tapa nele no palco do Oscar. Ele disse que levou os últimos três meses para 'trabalhar' isso nele mesmo e percebeu agora quantas pessoas machucou quando deu um tapa em Rock.

"Eu entrei em contato com Chris e a mensagem que voltou é que ele não está pronto para falar, mas quando estiver vai entrar em contato. Então vou dizer a você, Chris, peço desculpas a você. Meu comportamento foi inaceitável e estou aqui quando você quiser conversar.

Ele pediu desculpas a mãe de Rock e seu irmão mais novo Tony. "Eu simplesmente não percebi quantas pessoas se machucaram naquele momento, então quero me desculpar com a mãe de Chris. Eu quero pedir desculpas."