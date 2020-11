Will Smith divulga trailer de encontro com elenco de 'Um Maluco no Pedaço'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Will Smith, 52, divulgou nesta sexta-feira (13) um trailer com o encontro da turma que com ele realizou há 30 anos a série de sucesso "Um Maluco no Pedaço".

E a HBO Max vai mostrar esse encontro, ocorrido em setembro, no dia 19 de novembro. "Estas são as pessoas que me fizeram ser o homem que sou hoje. E eu não poderia deixar esse dia passar sem registrar a ocasião", escreveu Will Smith nas redes sociais.

Além de Smith, participaram do encontro os atores Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Tatyane Ali, Karyn Parsons, Alfonso Ribeiro e DJ Jazzy Jeff.

O vídeo mostra o elenco da família Banks todo reunido em um set refeito para relembrar a casa onde a trama era ambientada. A clássica música toda de fundo. Eles vão rememorar a série e falar dos bastidores e da saudade.

O ator James Avery, que viveu o Tio Phil Banks e morreu em 2013, é o único desfalque. Mas ele deverá ganhar homenagens no episódio que promete ser bastante emotivo e nostálgico.

O vídeo pode ser visto no canal do ator no Instagram: https://www.instagram.com/willsmith/channel/.