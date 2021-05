Will Smith anuncia reality de sua jornada fitness

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Will Smith, 52, usou suas redes sociais nesta terça-feira (4) para divulgar uma foto bastante incomum. Apenas de cueca, com postura desleixada e mostrando a barriga saliente, ele falou que ama seu corpo, mas quer se sentir melhor.

"Este é o corpo que me carregou por toda pandemia e incontáveis dias pastando na despensa. Chega de muffins à meia-noite... É isso!", brincou ele, anunciando que fará uma jornada pela boa forma. E não fará isso sozinho, longe dos olhares dos fãs.

Will Smith vai estrelar um documentário de seis partes que irá ao ar no YouTube. Segundo o site Entertainment Tonight, o programa tem o nome provisório de "Best Shape of My Life" ('Melhor Forma da Minha Vida", em português) e estreará em 2022.

Além de acompanhar os esforços do ator em busca de uma melhor forma física, o programa também contará com estrelas convidadas, como atletas profissionais, especialistas em saúde e fitness, médicos e outros famosos criadores de conteúdo.

Antes do anúncio do reality, Will Smith já tinha postado uma foto mostrando seu corpo, quando disse estar "na pior forma de sua vida". Muitos fãs comentaram brincando e chegaram a dizer: "Você é Will Smith, pode ter a forma que quiser".

Essa é a segunda colaboração do ator com o YouTube. Antes disso, ele estrelou o programa especial Will Smith: The Jump (Will Smith: O Salto, em português), onde mostrou seu salto de um helicóptero em comemoração pelos seus 50 anos.

Outras produções do YouTube também foram anunciadas. Segundo o site The Verge, um outro documentário de quatro partes vai mostrar os bastidores da gravação do novo álbum da cantora Alicia Keys, 40. A estreia deve acontecer no verão americano (inverno no Brasil).