Wesley Safadão faz 1ª live solo desde abril: 'Não dá para deixar 2020 sem Garota VIP'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wesley Safadão, 32, marcou para o próximo sábado (24), a partir das 20h, a live Garota VIP. Trata-se da primeira transmissão neste formato que ele faz desde abril. O cantor promete relembrar seus maiores sucessos e apresentar novas músicas.

"Já que ainda não podemos nos reunir ainda para curtir um show daqueles, vamos com tudo nessa live. Vai Safadão!, afirma o cantor. Ele diz ainda que haverá convidados especiais, sem especificar quais são. A apresentação, que leva o nome de uma das festas promovidas por Safadão, poderá ser conferida no canal oficial dele no YouTube. O evento não será realizado presencialmente por causa da pandemia.

"Infelizmente esse ano todos os nossos planos precisaram ser adiados, mas eu não poderia de maneira nenhuma deixar 2020 passar sem o Garota VIP", afirmou o cantor, que também cancelou a terceira edição do WS On Board, que estava marcada para o dia 28 de novembro. O evento deve ocorrer no primeiro semestre de 2021.

Essa é a primeira live solo que ele faz depois disso. Ainda em setembro, ele participou de uma transmissão ao vivo em que dividiu as atenções com a dupla Bruno e Marrone.

A equipe do cantor afirma que todas as medidas requeridas por órgãos de saúde e autoridades sanitárias serão seguidas. Vale lembrar que ele foi diagnosticado com Covid-19 em agosto e, em setembro, anunciou que estava curado.