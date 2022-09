The Weeknd paralisa show lotado em Los Angeles ao perder a voz: 'Está me matando'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor The Weeknd, 32, interrompeu a apresentação que fazia na noite deste sábado (3) em Los Angeles, nos Estados Unidos, após cantar apenas quatro músicas devido a um problema nas cordas vocais. Ele se desculpou e mandou embora a plateia lotada.

O show acontecia no SoFi Stadium e estava com todos os 70 mil ingressos vendidos. Segundo o site TMZ, tudo ia bem até que a banda começou a tocar "Can't Feel My Face" e o cantor não estava no palco. Foram 15 minutos de espera com ele nos bastidores.

The Weeknd então voltou, mas não para cantar. "Isso está me matando", afirmou ele antes de explicar ao público que não poderia continuar o show porque estava sem voz. "Eu não posso dar a vocês a apresentação que eu quero dar", completou.

O músico falou calmamente e chegou a segurar o choro enquanto prometia que todos receberiam seu dinheiro de volta e que o show, que faz parte da turnê After Hours Til Dawn, será remarcado em breve. A plateia o aplaudiu durante suas desculpas e justificativas.

Nas redes sociais, The Weeknd postou um comunicado: "Minha voz sumiu durante a primeira música e estou arrasado. Senti isso acontecendo e meu coração sentiu junto. Prometo que vou compensar vocês com uma nova data".

Muitos fãs lamentaram o ocorrido nas redes sociais. "Ele definitivamente estava mais frustrado que todo o público do Sofi Stadium junto", afirmou uma internauta. "Fez a coisa certa. Tenho um super-respeito e desejos de melhora", disse outro.

The Weeknd tem novas apresentação a partir do dia 9, mas ainda não há confirmação se a agenda será mantida ou detalhes do problema vocal que ele apresentou.