Web reage a vídeo vazado de dummies sem máscara no "BBB22"

Para o Castigo do Monstro, o ator escolheu os integrantes do quarto Lollipop Eliezer e Vyni.

Arthur Aguiar foi o vencedor da dinâmica desta semana e é o novo Anjo. A prova funcionou como um "quiz show" de perguntas e respostas. Nela, os brothers tinham que assistir a vídeos da rede social Tik Tok com atenção e, em seguida, responder a uma questão de múltipla escolha baseada no que viram.

Alguns pediram uma edição só com ex-dummies, enquanto outros declararam paixão à primeira vista. "Tô precisando de dummies aqui em casa", escreveu uma internauta. "Os dummies são mais bonitos que os participantes do BBB 22", tuitou outro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma vez, os dummies ganharam destaque no Big Brother Brasil 22 (Globo) e não foi por nenhuma travessura ou atitude atrapalhada, mas pela ausência das máscaras durante o teste da Prova do Anjo, realizada neste sábado (12).

