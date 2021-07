Walter Salles vai adaptar livro de Marcelo Rubens Paiva sobre a ditadura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta carioca Walter Salles, de "Central do Brasil", vai dirigir uma adaptação do livro "Ainda Estou Aqui", escrito por Marcelo Rubens Paiva e publicado em 2015, para o cinema. A atriz Mariana Lima vai protagonizar o filme.

"Ainda Estou Aqui" é uma obra autobiográfica, que explora a relação de Marcelo Rubens Paiva com a mãe, Eunice. Ao longo do livro, o autor mostra como a dona de casa precisou se reinventar e atuar no combate à ditadura militar depois que o marido, Rubens Paiva, foi preso. As páginas ainda passeiam pela infância do escritor e falam dos efeitos do Alzheimer em Eunice.

Deputado federal, Rubens Paiva foi dado como desaparecido após sua prisão pelos militares, nos anos 1970. Recentemente, a Comissão Nacional da Verdade confirmou que o político foi submetido a sessões de tortura e que foi assassinado por agentes da repressão dentro de um quartel.

“Estamos conversando sobre esse filme há algum tempo. Eu já tinha lido o livro e me apaixonado pela história de Eunice Paiva, uma mulher guerreira que lutou por um Brasil mais justo. É a chance de resgatar a memória de pessoas que viveram num período da nossa história, a ditadura militar, que hoje insiste em se repetir", diz Mariana Lima, que dará vida à mãe do escritor.

"Admiro o cinema do Walter Salles. Fiz uma pequena participação no 'Terra Estrangeira' e desde então fiquei desejando um reencontro cinematográfico. Chegou a hora. Estou muito feliz e grata."

O roteiro será assinado por Murilo Hauser, que também adaptou o livro “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”, de Martha Batalha, para o cinema em 2019, com supervisão de Walter Salles. A produção será de Rodrigo Teixeira, da RT Features, em parceria com a VideoFilmes, a francesa Mact e a Globoplay, que deve ficar com os direitos de distribuição no Brasil.

"É um sonho trabalhar com o Walter e coproduzir um filme dele. Depois de 22 anos no cinema é uma realização fazer parte desse novo projeto. O livro é uma história comovente, vivida e escrita pelo Marcelo Rubens Paiva”, comemora Teixeira.

Na próxima edição do Festival de Cannes, que começa no dia 6 de julho, a versão cinematográfica de "Ainda Estou Aqui" será apresentada a investidores e possíveis distribuidores internacionais. A produção do filme deve começar no início do ano que vem, no Brasil.

"Casamento incrível. O Walter, que adoro, sou fã, e conheceu minha família e com quem conviveu lá em casa, inclusive viu minha mãe antes de ela falecer, com o Rodrigo, de quem também sou fã, acompanho, cuja família conheço há anos, adoro, com quem convivemos quando ele nem era produtor ainda, e por quem sempre torci. Ainda mais no momento em que vivemos", diz Marcelo Rubens Paiva sobre a notícia. "Detalhe: além de viúva de um desaparecido político, minha mãe era especialista em direito e demarcação de terra indígena. Contar parte da sua história se tornou uma necessidade nos dias atuais."