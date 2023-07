Wagner Moura participa de manifestação a favor da greve dos atores nos EUA

O SAG-AFTRA está em greve desde o início do mês, após o fracasso das negociações do acordo do grupo com a aliança de produtores de Hollywood. Além dele, o sindicato de roteiristas, o WGA, também paralisou atividades em maio e segue protestando por melhores condições de trabalho na indústria americana, bem como a regulação do uso de inteligência artificial nas produções.

Moura ainda surge nas fotos com uma camiseta do sindicato, o SAG-AFTRA, e ao lado de cartazes em favor da paralisação.

