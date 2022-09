'Vou fazer a Jade', brinca Carolina Dieckmann ao falar sobre voto no Rock in Rio

"A gente tem que defender a democracia todos os dias e respeitar o outro. Não fico dizendo em quem eu vou votar, mas está muito claro que é aquele que comunga com as pautas que eu acredito: defesa da Amazônia, saúde e educação", finaliza.

Ela, que já tinha marcado presença no domingo (4), brincou ao ser perguntada sobre seu voto nas próximas eleições. "Vou fazer a Jade. Ficar com a cara congelada e fingir que não ouvi a pergunta", zombou a atriz, arrancando gargalhadas.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após um hiato de cinco anos, Carolina Dieckmann está de volta à Globo --seu último trabalho foi em "O Sétimo Guardião". A atriz faz parte do elenco de "Vai na Fé", próxima novela das 19h, e a proposta da emissora fez com que ela voltasse a morar no Brasil depois de seis anos em Miami. "Graças a Deus, voltei! Estava morrendo de saudades", afirma neste sábado (10), na sexta noite do Rock in Rio.

