The Voice Kids: Paulo Gomiz, Kauê Penna e Maria Eduarda Ribeiro estão na final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu neste domingo (4) a semifinal da quinta temporada do The Voice Kids. Nessa etapa da competição, 12 crianças se apresentaram e apenas três seguiram para a grande final. Kauê Penna, Maria Eduarda Ribeiro e Paulo Gomiz foram os escolhidos por Carlinhos Brown, Mumuzinho e Simone e Simaria, respectivamente.

Diferentemente do que acontecia em anos anteriores, nos quais as crianças se apresentavam no palco da atração, devido a pandemia do coronavírus os candidatos cantam de suas casas. Para garantir que as diferenças sociais entre os participantes não interfiram na preferência do público, a Globo manda o equipamento de gravação para cada criança.

Kauê cantou "Didn´t We Almost Have It All", de Whitney Houston, Maria Eduarda escolheu a canção "Fim de Tarde", da Fat Family e Paulo Gomiz "Talking to the Moon", de Bruno Mars. Na disputa entre os quatro competidores de suas respectivas equipes, os três finalistas foram os escolhidos pelos técnicos para receber 20 pontos, o que os ajudou a chegar a derradeira etapa da competição.

Na final da temporada que acontecerá no domingo (11), cada um dos competidores fará um show especial. O vencedor será escolhido por meio do voto do público e será conhecido ao vivo. O reality musical é apresentado aos domingos, na Globo, a partir de12h45.