The Voice Kids escolhe os últimos semifinalistas da temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (27), foram escolhidos os últimos semifinalistas da atual temporada do The Voice Kids (Globo). Ao todo, 6 crianças passaram para a próxima fase. Elas se juntam às seis selecionadas na semana passada para avançar na competição.

Nesta etapa, a cada domingo, quatro representantes do time de cada técnicos se apresentaram, sendo que dois foram classificados para a próxima fase: um escolhido pelo público e outro pelo próprio técnico. O programa começou com as apresentações do Time Claudia Leitte.

Como já havia sido anunciado, a cantora ainda não retornou ao programa, sendo substituída pelo cantor Mumuzinho. Foi mostrado um vídeo dos dois cantores conversando em conferência de vídeo sobre os talentos das crianças.

Passaram para a fase seguinte Giovana Aguilera (eleita pelo público) e Maria Eduarda Ribeiro (salva pelo técnico).

Depois, foi a vez do Time Brown se apresentar. Karen Silva recebeu a maior parte dos votos do público de casa, enquanto Carlinhos Brown escolheu Luisa Martins para continuar na competição.

Na sequência, os candidatos do Time Simone e Simaria fizeram seus shows. As irmãs, que tiveram de decidir por mensagem de texto já que Simone está grávida e não fica no palco com os demais jurados, selecionaram Vinne Ramos, após Felipinho ter sido o mais votado do público.

Já tinham sido aprovados para a próxima etapa no domingo passado (20) os cantores Paulo Gomiz e Manu Guimarães (Time Simone e Simaria); Analu Sampaio e Lucas Mohallen (Time Claudia Leitte); Kauê Penna e Matheus Martins (Time Brown).

No dia 4 de outubro, haverá mais um funil (também com votação dos técnicos e pela internet), que dará lugar aos três participantes que estarão na grande final, marcada para 11 de outubro. A escolha do vencedor será feita exclusivamente pelo voto popular.