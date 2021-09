The Voice Kids é indicado ao prêmio Emmy Kids Internacional pela 4ª vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa The Voice Kids (Globo) foi indicado ao Emmy Kids Internacional 2021, segundo anúncio feito pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão, nesta terça-feira (7). Esse é o quarto ano seguido em que a atração é indicada ao prêmio, que será entregue em 12 de outubro.

The Voice Kids, que estreou em 2016, concorrerá na categoria Factual e Entretenimento, com produções da Jordânia, Reino Unido e Bélgica. A temporada na disputa é a quinta, finalizada em outubro do ano passado, com a vitória de Kauê Penna.

A temporada teve apresentação de André Marques e Thalita Rebouças, além do grupo de jurados formado por Carlinhos Brown, Simone e Simaria e Claudia Leitte. Essa última foi substituída por Mumuzinho após a suspensão do programa por alguns meses por causa da pandemia.

Kauê Penna, que fazia parte do time de Carlinhos Brown, superou os outros finalistas, Maria Eduarda Ribeiro (do time Claudia Leitte/ Mumuzinho) e Paulo Gomiz (time Simone e Simaria). Ele conquistou com a Universal Music e R$ 250 mil como prêmio.

Segundo a Globo, a quinta temporada foi a última com Flavio Goldemberg à frente da direção geral, já que ele faleceu em janeiro de 2020. Creso Eduardo Macedo assumiu a direção do programa na fase final. A sexta temporada está no ar atualmente, com exibição aos domingos.