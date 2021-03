The Voice EUA terá Ariana Grande no lugar de Nick Jonas como jurada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ariana Grande, 27, usou uma rede social para confirmar sua participação como jurada da nova temporada do reality The Voice dos Estados Unidos. Ela vai ocupar a vaga de Nick Jonas, que estreou na 18ª edição do programa musical.

"Surpresa! Estou, além de emocionada, honrada e animada por me juntar a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton na nova temporada do programa The Voice", escreveu a cantora em seu perfil no Instagram ao publicar uma foto sentada na frente da famosa cadeira vermelha giratória.

"Nick Jonas nós sentiremos saudades de você", acrescentou a cantora. Jonas havia entrado no lugar de Gwen Stefani no início de 2020, depois a cantora assumiu a cadeira novamente na 19ª edição. Na atual temporada, em exibição nos Estados Unidos, Nick Jonas retornou como jurado técnico ao lado Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton -único artista que está desde o início do reality.

Assim como The Voice Brasil, a edição norte-americana tem quatro fases de competição: a primeira começa com as audições as cegas, depois as rodadas de batalhas entre os competidores (com direito a repescagem), eliminação individual e, finalmente, as performances ao vivo.

Apresentado por Carson Daly, a 21ª temporada da competição musical norte-americana deve estrear no segundo semestre deste ano. Entre os nomes de jurados que já passaram pelo programa The Voice EUA estão Adam Levine, Miley Cyrus, Christina Aguilera, Pharrel Williams, Miley Cyrus entre outros.