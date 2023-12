The Voice Brasil chega ao fim na Globo após 11 anos com melhor audiência desde 2019

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O The Voice Brasil chega ao fim na noite desta quinta-feira (28) após 11 anos na Globo com uma despedida digna em termos de audiência na Grande São Paulo.

Apresentado por Fátima Bernardes desde 2022, a última temporada fecha com média de 17 pontos de audiência na Grande São Paulo, segundo dados obtidos pelo F5. Cada ponto equivale a 207 mil telespectadores.

É o maior índice do reality show desde a temporada 2019, que fechou com 25 pontos na ocasião. Em comparação ao ano passado, o The Voice Brasil 2023 cresceu 13,3% nos números.

Internamente na Globo, o bom desempenho do reality é explicado por dois motivos. O primeiro é, claro, a temporada de despedida, que atrai parte do público.

A segunda são os bons índices de "Terra e Paixão", novela das nove que tem entregado para o reality com índices próximos aos 30 pontos na capital paulista.

A queda de audiência e de repercussão nos últimos anos foram fatores preponderantes para que o The Voice Brasil fosse cancelado pela Globo.

Desde que estreou na TV brasileira em 2012, o programa teve 22 edições. É uma média de duas por ano. Além das 11 temporadas tradicionais, foram oito do The Voice Kids e mais duas do The Voice+, com cantores idosos.

Em 2023, além da versão tradicional, o The Voice Kids foi exibido no primeiro semestre. Já o The Voice+ foi cancelado.

Outro fator que pesou foi a pouca procura comercial da edição tradicional de 2022 e da versão infantil deste ano.

Mesmo com Fátima, o The Voice 2022 teve apenas dois patrocinadores, número considerado baixo para os padrões da Globo. O The Voice Kids teve apenas um, bem abaixo do que conseguiu em anos anteriores.

Para o seu lugar, a Globo vai exibir o reality Estrela da Casa, que vai misturar confinamento com música. As inscrições já estão abertas.