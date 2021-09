'Vocês são cegos?', diz Solange sobre expulsão de Nego do Borel

O sertanejo Tiago Piquilo chorou com a notícia, e outros peões afirmaram estar em choque com a notícia.

Após debate sobre se o suposto abuso seria o real motivo da expulsão, MC Gui falou para os peões que, como não sabiam o verdadeiro motivo da expulsão, era melhor não falarem sobre o assunto. Mesmo assim, os participantes continuaram falando sobre o suposto envolvimento de Nego do Borel com Dayane Mello.

Os peões continuaram a especular o motivo da saída, e foram procurar nas regras do programa o que seria a motivação para a expulsão do cantor.

A expulsão ocorre após os espectadores acusarem o participante de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello, 32, na madrugada deste sábado (25), após a segunda festa do programa. "Eu não quis falar nada de madrugada porque iam me chamar de fofoqueira. Poxa, gente! Vocês são cegos?", desabafou Solange.

Enquanto alguns perguntavam o que aconteceu e qual regra o artista havia quebrado, Solange Gomes, 47, foi a primeira a se manifestar sobre o que motivou a saída. "Amor, vocês são cegos? A menina estava bêbada", disse a ex-modelo sobre o suposto envolvimento do cantor com a modelo Dayane Mello, 32.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A saída do cantor Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, 29, do reality A Fazenda 13 neste sábado (25) na Record está cercada de polêmicas. Os peões reagiram com espanto à notícia, lida por volta das 19h na sala da sede do programa.

