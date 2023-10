'Você já é muito amada por nós', diz Bruna Biancardi ao publicar primeiras fotos com a filha e Neymar

O atleta chegou no Brasil no início da tarde, e foi ao hospital acompanhado de familiares e "parças", como chama seus amigos.

O jogador já é pai de Davi Luca, 12, fruto do relacionamento com Carol Dantas. O F5 recebeu um comunicado oficial do Al-Hilal, clube de Neymar. "O técnico Jorge Jesus deu permissão a Neymar para viajar para seu país, devido à sua recém-nascida menina."

"Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido", escreveu Bruna, na legenda do post.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Biancardi publicou, na noite desta sexta-feira (6), as primeiras fotos de sua filha Mavie. Nas imagens, é possível ver Neymar visitando a criança, que é fruto de seu relacionamento com a influencer. A menina nasceu nas primeiras horas desta sexta, em São Paulo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.