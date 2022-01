'Você acredita que quem ama trai?', pergunta Naiara a Arthur Aguiar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante uma conversa nesta noite de quinta-feira (27), Naiara Azevedo tocou em um assunto delicado para Arthur Aguiar. Os dois estavam sentados na área externa da casa do BBB 22 (Globo) conversando sobre a vida quando a cantora perguntou: "Você acredita que quem ama traí?".

Casado com a empresária e coach de emagrecimento Maíra Cardi, 38, os últimos meses da relação dos dois foram polêmicos. Aguiar admitiu ter traído a esposa cerca de 16 vezes. Eles são pais de Sophia, 3.

Ao ser pego e surpresa com a fala de Naiara, Arthur Aguiar demorou alguns segundos para responder rebateu: "Sim, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra." A cantora sertaneja insistiu no assunto e continuou a fala: "Você acha que quando você traía ela [Maíra Cardi] você a amava da mesma forma...".

Entretanto, a câmera que transmitia o momento logo mudou de lugar.

Em junho de 2020, Cardi veio a público dizer que vivia uma relação abusiva e tóxica com o ator. Arthur Aguiar admitiu a traição, mas negou que fosse abusivo com a mulher. Apesar do término conturbado, em outubro do ano passado, eles anunciaram que tinham reatado.

No ano passado, o artista lançou a canção "Regue o Amor" que, segundo ele, é resultado de todo caos que passou ao lado de Maíra Cardi. "Nessa música consegui colocar de maneira objetiva e sincera tudo o que aconteceu entre a gente. Nesses últimos dois anos passei por muita coisa e consegui tirar a parte boa disso. A gente aprende muito, evolui e se conscientiza. Muita gente passa por isso, a diferença é que sou exposto", afirmou ele em entrevista ao F5.