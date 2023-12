Vizinha invade casa de Charlie Sheen e tenta estrangular astro da série 'Two And a Half Men'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Astro da série "Two And a Half Men", Charlie Sheen, 58, descobriu da pior maneira possível que um inimigo pode estar mais perto do que se imagina. Uma mulher, que seria vizinha do ator, não só invadiu o imóvel na última quarta-feira (20), em Los Angeles, Estados Unidos, como tentou estrangular o intérprete de Charlie Harper da produção norte-americana do canal CBS.

Segundo informações da polícia ao site TMZ, a mulher tem 47 anos e teria forçado a porta da casa de Sheen. Alertado por um barulho, ele foi até o hall de entrada da propriedade e flagrou a vizinha, que partiu para cima do ator chegando até a rasgar a sua camisa.

Após o ato, a vizinha teria voltado para casa e Charlie chamou a polícia. Ainda de acordo com o TMZ, os paramédicos foram até o local, mas o astro de "Two And a Half Men" não precisou ser levado para o hospital. A mulher acabou sendo presa em sua casa e autuada por agressão e tentativa de roubo por supostamente forçar a entrada na casa do astro antes de atacá-lo.

Charlie Sheen teria contado aos policiais que não entendia o motivo do ataque da vizinha e que esse não foi o primeiro problema com a mulher, já que agora desconfia dela ser autora de jogar um tipo de líquido pegajoso no carro dele há algumas semanas e dos constantes sacos de lixo em frente sua casa.